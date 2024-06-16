2024 Gaziantep Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 104250658 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 104250658 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+23 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-119 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 276,76797
Gaziantep Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.190.744
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104250658
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Yönetimi
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 276,76797
Başarı Sıralaması: 1.190.744
Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+23
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-119
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266,99341
Başarı Sıralaması: 1.228.660
Kontenjan 2022: 90+3
Yerleşen 2022: Doldu-93
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 218.61583
Başarı Sıralaması: 1181885
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72