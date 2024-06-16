2024 Gaziantep Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 104250985 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 104250985 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+19 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-98 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 362,06037
Gaziantep Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 352.37
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104250985
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 362,06037
Başarı Sıralaması: 352.37
Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+19
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-98
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 358,85202
Başarı Sıralaması: 347.125
Kontenjan 2022: 75+2
Yerleşen 2022: Doldu-77
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 307.97232
Başarı Sıralaması: 316966
Kontenjan 2021: 75+2
Yerleşen 2021: Doldu-77