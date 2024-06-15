2024 Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104230187

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104230187

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Gaziantep Üniversitesi İlahiyat  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep  ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi İlahiyat  Bölümü tercih kod numarası 104230187 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat  Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat  Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında İlahiyat  Bölümüne 92 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban Puanı: 315,58695

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 92

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Başarı Sıralaması: 252.451

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104230187   

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 315,58695

Başarı Sıralaması: 252.451

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+18

Yerleşen 2023 – 2024: 92

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,94479

Başarı Sıralaması:  239.351

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 280,49227

Başarı Sıralaması :  182.76

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,45910

Başarı Sıralaması:  147

Kontenjan 2020 :  80+2

Yerleşen 2020 : 82

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Gaziantep Üniversitesi İlahiyat  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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