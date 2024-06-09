2024 Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104210456

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gaziantep Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 104210456 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 190+5+0+0+48 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 243 kişi yerleşmiştir.

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Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 408,16583

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 243

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 33.66

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104210456

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 408,16583

Başarı Sıralaması: 33.66

Kontenjan 2023 – 2024 : 190+5+0+0+48

Yerleşen 2023 – 2024: 243

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 410,49570

Başarı Sıralaması: 40.358

Kontenjan 2022: 190+5

Yerleşen 2022: 195

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 348,82263

Başarı Sıralaması : 49.709

Kontenjan 2021 : 190+5

Yerleşen 2021 : 195

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 410,91938

Başarı Sıralaması: 24.2

Kontenjan 2020 : 190+5

Yerleşen 2020 : 195

Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.