2024 Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104210395

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 104210395 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 200+5+0+5+50 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 260 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 372,11776
Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 260
Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 149.433
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104210395
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 372,11776
Başarı Sıralaması: 149.433
Kontenjan 2023 – 2024 : 200+5+0+5+50
Yerleşen 2023 – 2024: 260
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 370,17795
Başarı Sıralaması: 143.886
Kontenjan 2022: 200+5
Yerleşen 2022: 205
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 314,04279
Başarı Sıralaması : 139.575
Kontenjan 2021 : 200+5
Yerleşen 2021 : 205
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 362,28642
Başarı Sıralaması: 142
Kontenjan 2020 : 200+5
Yerleşen 2020 : 205
Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.