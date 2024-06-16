2024 Gaziantep Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 104251038 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 104251038 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+19 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-98 kişi yerleşmiştir.

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Gaziantep Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 335,93717

Gaziantep Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 526.34

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104251038

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 335,93717

Başarı Sıralaması: 526.34

Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+19

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-98

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,58441

Başarı Sıralaması: 552.415

Kontenjan 2022: 75+2

Yerleşen 2022: Doldu-77

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275.55673

Başarı Sıralaması: 531296

Kontenjan 2021: 75+2

Yerleşen 2021: Doldu-77