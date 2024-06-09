2024 Gaziantep Üniversitesi Felsefe Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104210632

Gaziantep Üniversitesi Felsefe Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gaziantep Üniversitesi Felsefe Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104210632

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Gaziantep Üniversitesi Felsefe  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep  ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Felsefe  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Felsefe  Bölümü tercih kod numarası 104210632 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Felsefe  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Felsefe  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi Felsefe  Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Felsefe  Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında Felsefe  Bölümüne 79 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Felsefe  Bölümü Taban Puanı: 271,99671

Gaziantep Üniversitesi Felsefe  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 79

Gaziantep Üniversitesi Felsefe  Bölümü Başarı Sıralaması: 646.771

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104210632   

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 271,99671

Başarı Sıralaması: 646.771

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+15

Yerleşen 2023 – 2024: 79

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,66496

Başarı Sıralaması:  857.045

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,30824

Başarı Sıralaması:  700

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Gaziantep Üniversitesi Felsefe  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Felsefe  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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