2024 Gaziantep Üniversitesi Felsefe Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104210632

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gaziantep Üniversitesi Felsefe bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Felsefe Bölümü tercih kod numarası 104210632 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi Felsefe Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Felsefe Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında Felsefe Bölümüne 79 kişi yerleşmiştir.

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Gaziantep Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban Puanı: 271,99671

Gaziantep Üniversitesi Felsefe Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 79

Gaziantep Üniversitesi Felsefe Bölümü Başarı Sıralaması: 646.771

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104210632

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 271,99671

Başarı Sıralaması: 646.771

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+15

Yerleşen 2023 – 2024: 79

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,66496

Başarı Sıralaması: 857.045

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,30824

Başarı Sıralaması: 700

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Gaziantep Üniversitesi Felsefe Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.