2024 Gaziantep Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 104270071 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 104270071 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 281,77714
Gaziantep Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.119.314
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104270071
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 281,77714
Başarı Sıralaması: 1.119.314
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 269,36809
Başarı Sıralaması: 1.192.673
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 214.95442
Başarı Sıralaması: 1231023
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52