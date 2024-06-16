2024 Gaziantep Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 104290290 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 104290290 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+9 kişidir. 2023 yılında E-Ticaret ve Pazarlama Bölümüne Doldu-46 kişi yerleşmiştir.

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Gaziantep Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 340,11154

Gaziantep Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 494.332

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104290290

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: E-Ticaret ve Pazarlama

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 340,11154

Başarı Sıralaması: 494.332

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+9

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-46

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,93462

Başarı Sıralaması: 977.594

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218.57122

Başarı Sıralaması: 1182503

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Doldu-36