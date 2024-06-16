2024 Gaziantep Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 104250146 Ücretsiz

104250146 | Gaziantep Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Dış Ticaret ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gaziantep Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 104250146 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 104250146 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Dış Ticaret   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi   Dış Ticaret   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret   Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+23 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-119 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 288,01207

Gaziantep Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.034.230

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104250146

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 288,01207

Başarı Sıralaması: 1.034.230

Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+23

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-119

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,60901

Başarı Sıralaması:  1.159.513

Kontenjan 2022:  90+3

Yerleşen 2022:  Doldu-93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221.25572

Başarı Sıralaması:  1146494

Kontenjan 2021:  70+2

Yerleşen 2021:  Doldu-72

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