2024 Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 104290222 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 104290222 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+25 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-131 kişi yerleşmiştir.

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Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 297,20800

Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 916.522

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104290222

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 297,20800

Başarı Sıralaması: 916.522

Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+25

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-131

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,86963

Başarı Sıralaması: 1.170.250

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: Doldu-103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219.04366

Başarı Sıralaması: 1176153

Kontenjan 2021: 100+3

Yerleşen 2021: Doldu-103