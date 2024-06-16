2024 Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 104290222 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 104290222 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+25 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-131 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 297,20800
Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 916.522
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104290222
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli
Taban Puan: 297,20800
Başarı Sıralaması: 916.522
Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+25
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-131
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 270,86963
Başarı Sıralaması: 1.170.250
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: Doldu-103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 219.04366
Başarı Sıralaması: 1176153
Kontenjan 2021: 100+3
Yerleşen 2021: Doldu-103