2024 Gaziantep Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 104251338 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 104251338 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Nizip Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.

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Gaziantep Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 258,38300

Gaziantep Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.473.755

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104251338

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Çağrı Merkezi Hizmetleri

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 258,38300

Başarı Sıralaması: 1.473.755

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,21079

Başarı Sıralaması: 1.527.151

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 194.62472

Başarı Sıralaması: 1530702

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52