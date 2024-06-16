2024 Gaziantep Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 104250304 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 104250304 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+25 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-131 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 332,59422
Gaziantep Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 553.664
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104250304
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 332,59422
Başarı Sıralaması: 553.664
Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+25
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-131
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 319,50167
Başarı Sıralaması: 610.69
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: Doldu-103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 260.6011
Başarı Sıralaması: 673791
Kontenjan 2021: 100+3
Yerleşen 2021: Doldu-103