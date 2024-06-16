2024 Gaziantep Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 104290287 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 104290287 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 95+3+0+3+24 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-125 kişi yerleşmiştir.

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Gaziantep Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 267,68526

Gaziantep Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.326.195

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104290287

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 267,68526

Başarı Sıralaması: 1.326.195

Kontenjan 2022 – 2023 : 95+3+0+3+24

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-125

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,64554

Başarı Sıralaması: 1.537.635

Kontenjan 2022: 94+3

Yerleşen 2022: Doldu-97

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1620276

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-69