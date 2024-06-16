2024 Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Taban Puanları ( Önlisans ) 104251223 Ücretsiz

104251223 | Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Taban Puanları ( Önlisans ) 104251223 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü tercih kod numarası 104251223 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Ayakkabı Tasarım ve Üretimi   Bölümü   Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ayakkabı Tasarım ve Üretimi   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban Puanı: 242,19705

Gaziantep Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.751.412

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104251223

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 242,19705

Başarı Sıralaması: 1.751.412

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,99484

Başarı Sıralaması:  1.920.994

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1600246

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-9

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