2024 Gaziantep Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 104251232 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 104251232 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü Oğuzeli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+23 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-119 kişi yerleşmiştir.

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Gaziantep Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 309,87281

Gaziantep Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 770.024

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104251232

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 309,87281

Başarı Sıralaması: 770.024

Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+23

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-119

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,83649

Başarı Sıralaması: 802.426

Kontenjan 2022: 90+3

Yerleşen 2022: Doldu-93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249.13253

Başarı Sıralaması: 803970

Kontenjan 2021: 90+3

Yerleşen 2021: Doldu-93