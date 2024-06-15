2024 Gaziantep Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104290304

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gaziantep Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 104290304 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü , Gaziantep Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+0+8 kişidir. 2023 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne 39 kişi yerleşmiştir.

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Gaziantep Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 434,57154

Gaziantep Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 39

Gaziantep Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 4.37

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104290304

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Gaziantep Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 434,57154

Başarı Sıralaması: 4.37

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+0+8

Yerleşen 2023 – 2024: 39

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 421,29110

Başarı Sıralaması: 9.37

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Gaziantep Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.