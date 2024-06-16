2024 Gaziantep Üni. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Taban Puanları ( Önlisans ) 104250773 Ücretsiz

104250773 | Gaziantep Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gaziantep Üni. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Taban Puanları ( Önlisans ) 104250773 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü tercih kod numarası 104250773 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi   Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası   Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+9 kişidir. 2023 yılında Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümüne Doldu-46 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Taban Puanı: 281,02501

Gaziantep Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.129.884

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104250773

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 281,02501

Başarı Sıralaması: 1.129.884

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+9

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-46

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,45046

Başarı Sıralaması:  1.468.541

Kontenjan 2022:  35+1

Yerleşen 2022:  Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193.07754

Başarı Sıralaması:  1549892

Kontenjan 2021:  35+1

Yerleşen 2021:  Doldu-36

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