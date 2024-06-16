2024 Gaziantep Üni. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104290288 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104290288 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

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Gaziantep Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 262,13845

Gaziantep Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.412.947

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104290288

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 262,13845

Başarı Sıralaması: 1.412.947

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,67340

Başarı Sıralaması: 1.537.111

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1607998

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-15