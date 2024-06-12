2024 Gaziantep Üni. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104290228

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104290228 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+10 kişidir. 2023 yılında Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümüne 51 kişi yerleşmiştir.

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Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 423,73647

Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 51

Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 83.692

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104290228

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 423,73647

Başarı Sıralaması: 83.692

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+10

Yerleşen 2023 – 2024: 51

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 426,53450

Başarı Sıralaması: 78.185

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 372,95575

Başarı Sıralaması : 67.7

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 442,63864

Başarı Sıralaması: 60.9

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.