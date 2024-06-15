2024 Gaziantep Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104210668

Gaziantep Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gaziantep Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104210668

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Gaziantep Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep  ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü tercih kod numarası 104210668 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümüne 92 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Taban Puanı: 310,78909

Gaziantep Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 92

Gaziantep Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Başarı Sıralaması: 279.568

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104210668   

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 310,78909

Başarı Sıralaması: 279.568

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+18

Yerleşen 2023 – 2024: 92

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,20352

Başarı Sıralaması:  388.617

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 241,75373

Başarı Sıralaması :  408.507

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,92766

Başarı Sıralaması:  315

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

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Gaziantep Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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