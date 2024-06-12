2024 Gaziantep Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104230054

Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gaziantep Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104230054

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep  ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104230054 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 90+3+0+0+23 kişidir. 2023 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 116 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 358,89177

Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 116

Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 171.713

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104230054   

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 358,89177

Başarı Sıralaması: 171.713

Kontenjan 2023 – 2024 : 90+3+0+0+23

Yerleşen 2023 – 2024: 116

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 345,30230

Başarı Sıralaması:  184.43

Kontenjan 2022:  90+3

Yerleşen 2022: 93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 283,67409

Başarı Sıralaması :  196.773

Kontenjan 2021 :  90+3

Yerleşen 2021 : 93

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 339,14861

Başarı Sıralaması:  175

Kontenjan 2020 :  80+2

Yerleşen 2020 : 82

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Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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