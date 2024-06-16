2024 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üni. Radyo ve Televizyon Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 111210025 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 111210025 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 260,60433

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.437.424

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111210025

ÜNİVERSİTE: Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyo ve Televizyon Teknolojisi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 260,60433

Başarı Sıralaması: 1.437.424

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,73438

Başarı Sıralaması: 1.535.949

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 177.04329

Başarı Sıralaması: 1621027

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41