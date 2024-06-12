2024 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111210032

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 111210032 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümüne 67 kişi yerleşmiştir.

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Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 304,22494

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 67

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 312.138

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111210032

ÜNİVERSİTE: Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 304,22494

Başarı Sıralaması: 312.138

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2023 – 2024: 67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,51965

Başarı Sıralaması: 298.144

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.