2024 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üni. Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 111210013 Ücretsiz

111210013 | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üni. Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 111210013 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 111210013 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi   Fizyoterapi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi   Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+20 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-104 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 316,31076

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 702.509

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111210013

ÜNİVERSİTE: Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Fizyoterapi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 316,31076

Başarı Sıralaması: 702.509

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+20

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-104

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314,44346

Başarı Sıralaması:  655.95

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022:  Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264.84929

Başarı Sıralaması:  630048

Kontenjan 2021:  80+2

Yerleşen 2021:  Doldu-82

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