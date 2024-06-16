2024 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üni. Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 111210013 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 111210013 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+20 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-104 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 316,31076
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 702.509
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111210013
ÜNİVERSİTE: Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizyoterapi
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 316,31076
Başarı Sıralaması: 702.509
Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+20
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-104
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 314,44346
Başarı Sıralaması: 655.95
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: Doldu-82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 264.84929
Başarı Sıralaması: 630048
Kontenjan 2021: 80+2
Yerleşen 2021: Doldu-82