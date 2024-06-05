2024 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üni. Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111210060

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 111210060 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü , Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

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Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 291,06976

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 40

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 79.246

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111210060

ÜNİVERSİTE: Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Yabancı Diller Yüksekokulu

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 291,06976

Başarı Sıralaması: 79.246

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2023 – 2024: 40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2022: ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2021 : ---

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.