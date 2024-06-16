2024 Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104151199 Ücretsiz

104151199 | Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104151199 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104151199 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi   Uçak Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Uçak Teknolojisi   Bölümü   Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 180+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-187 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 366,15592

Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 330.437

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104151199

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Uçak Teknolojisi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 366,15592

Başarı Sıralaması: 330.437

Kontenjan 2022 – 2023 : 180+5+0+5+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-187

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 361,44453

Başarı Sıralaması:  334.364

Kontenjan 2022:  180+5

Yerleşen 2022:  Doldu-185

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298.13311

Başarı Sıralaması:  370300

Kontenjan 2021:  180+5

Yerleşen 2021:  Doldu-185

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