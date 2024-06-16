2024 Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104151199 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104151199 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Uçak Teknolojisi Bölümü Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 180+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-187 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 366,15592
Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 330.437
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104151199
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Uçak Teknolojisi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 366,15592
Başarı Sıralaması: 330.437
Kontenjan 2022 – 2023 : 180+5+0+5+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-187
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 361,44453
Başarı Sıralaması: 334.364
Kontenjan 2022: 180+5
Yerleşen 2022: Doldu-185
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 298.13311
Başarı Sıralaması: 370300
Kontenjan 2021: 180+5
Yerleşen 2021: Doldu-185