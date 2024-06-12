2024 Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104111234

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gazi Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 104111234 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 100+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 523,89939
Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 103
Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 6.258
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104111234
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 523,89939
Başarı Sıralaması: 6.258
Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 103
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 520,57073
Başarı Sıralaması: 6.428
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: 103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 470,08166
Başarı Sıralaması : 5.681
Kontenjan 2021 : 100+3
Yerleşen 2021 : 103
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 522,22021
Başarı Sıralaması: 4.98
Kontenjan 2020 : 100+3
Yerleşen 2020 : 103
Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.