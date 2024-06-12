2024 Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104111234

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gazi Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 104111234 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 100+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 523,89939

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Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 103

Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 6.258

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104111234

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 523,89939

Başarı Sıralaması: 6.258

Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 103

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 520,57073

Başarı Sıralaması: 6.428

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: 103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 470,08166

Başarı Sıralaması : 5.681

Kontenjan 2021 : 100+3

Yerleşen 2021 : 103

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 522,22021

Başarı Sıralaması: 4.98

Kontenjan 2020 : 100+3

Yerleşen 2020 : 103

Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.