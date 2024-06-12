2024 Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge PlanlamaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104112029

Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge PlanlamaBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge PlanlamaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104112029

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Gazi Üniversitesi   Mimarlık Fakültesi   Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü tercih kod numarası 104112029 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Şehir ve Bölge Planlama    Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü Taban Puanı: 292,16194

Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1

Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü Başarı Sıralaması: 359.031

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104112029   

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 292,16194

Başarı Sıralaması: 359.031

Kontenjan 2023 – 2024 : 1+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 1

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205,85824

Başarı Sıralaması:  986.936

Kontenjan 2022:  1+0

Yerleşen 2022: 1

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  1+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,13971

Başarı Sıralaması:  640

Kontenjan 2020 :  1+0

Yerleşen 2020 : 1

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Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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