2024 Gazi Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104112162

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gazi Üniversitesi Rekreasyon bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Rekreasyon Bölümü tercih kod numarası 104112162 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Rekreasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi Rekreasyon Bölümü , Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rekreasyon Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Rekreasyon Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

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Gazi Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Taban Puanı: 290,04505

Gazi Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Gazi Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 487.125

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104112162

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 290,04505

Başarı Sıralaması: 487.125

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,95587

Başarı Sıralaması: 496.596

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 233,76810

Başarı Sıralaması : 503.487

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,61833

Başarı Sıralaması: 472

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Gazi Üniversitesi Rekreasyon Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Rekreasyon Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.