2024 Gazi Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 104150756 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 104150756 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Gazi Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 328,68594

Gazi Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 586.763

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104150756

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Patoloji Laboratuvar Teknikleri

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 328,68594

Başarı Sıralaması: 586.763

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,13140

Başarı Sıralaması: 571.99

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273.44013

Başarı Sıralaması: 549749

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72