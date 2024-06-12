2024 Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104111313

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104111313 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Mühendisliği Bölümü kontenjanı 64+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Otomotiv Mühendisliği Bölümüne 66 kişi yerleşmiştir.

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Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 401,42540

Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 66

Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 108.904

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104111313

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 401,42540

Başarı Sıralaması: 108.904

Kontenjan 2023 – 2024 : 64+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 66

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 386,23608

Başarı Sıralaması: 122.402

Kontenjan 2022: 64+2

Yerleşen 2022: 66

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 319,47238

Başarı Sıralaması : 131.416

Kontenjan 2021 : 64+2

Yerleşen 2021 : 66

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 377,69505

Başarı Sıralaması: 123

Kontenjan 2020 : 64+2

Yerleşen 2020 : 66

Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.