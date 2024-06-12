2024 Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104110687

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gazi Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 104110687 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 115+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mimarlık Bölümüne 118 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 421,53182
Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 118
Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 86.034
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104110687
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 421,53182
Başarı Sıralaması: 86.034
Kontenjan 2023 – 2024 : 115+3+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 118
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 419,18712
Başarı Sıralaması: 85.523
Kontenjan 2022: 115+3
Yerleşen 2022: 118
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 366,84357
Başarı Sıralaması : 73.811
Kontenjan 2021 : 115+3
Yerleşen 2021 : 118
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 437,47172
Başarı Sıralaması: 65.5
Kontenjan 2020 : 110+3
Yerleşen 2020 : 113
Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.