2024 Gazi Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 104151012 Ücretsiz

104151012 | Gazi Üniversitesi Makine Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Makine ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gazi Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 104151012 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 104151012 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Makine   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi   Makine   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Makine   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine   Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-73 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 333,46580

Gazi Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 546.556

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104151012

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 333,46580

Başarı Sıralaması: 546.556

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-73

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,29580

Başarı Sıralaması:  546.906

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022:  Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269.19171

Başarı Sıralaması:  588125

Kontenjan 2021:  70+2

Yerleşen 2021:  Doldu-72

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