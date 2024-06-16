2024 Gazi Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 104151012 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 104151012 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Makine Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-73 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 333,46580
Gazi Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 546.556
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104151012
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Makine
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 333,46580
Başarı Sıralaması: 546.556
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-73
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 327,29580
Başarı Sıralaması: 546.906
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 269.19171
Başarı Sıralaması: 588125
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72