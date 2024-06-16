2024 Gazi Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104151057 Ücretsiz

104151057 | Gazi Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Kimya Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gazi Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104151057 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104151057 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Kimya Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi   Kimya Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Kimya Teknolojisi   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Teknolojisi Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 309,40427

Gazi Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 775.04

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104151057

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Kimya Teknolojisi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 309,40427

Başarı Sıralaması: 775.04

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,04586

Başarı Sıralaması:  789.528

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022:  Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253.95817

Başarı Sıralaması:  747455

Kontenjan 2021:  70+2

Yerleşen 2021:  Doldu-72

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