2024 Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104111367

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104111367 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 64+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 66 kişi yerleşmiştir.

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Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 362,51032

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 66

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 165.419

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104111367

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 362,51032

Başarı Sıralaması: 165.419

Kontenjan 2023 – 2024 : 64+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 66

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 345,81235

Başarı Sıralaması: 183.493

Kontenjan 2022: 64+2

Yerleşen 2022: 66

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 288,13557

Başarı Sıralaması : 186.901

Kontenjan 2021 : 64+2

Yerleşen 2021 : 66

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 356,45552

Başarı Sıralaması: 149

Kontenjan 2020 : 64+2

Yerleşen 2020 : 66

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.