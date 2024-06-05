2024 Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104110306

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 104110306 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 120+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 456,72840
Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 123
Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 9.229
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104110306
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Gazi Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 456,72840
Başarı Sıralaması: 9.229
Kontenjan 2023 – 2024 : 120+3+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 123
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 447,42488
Başarı Sıralaması: 10.012
Kontenjan 2022: 120+3
Yerleşen 2022: 123
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 413,63442
Başarı Sıralaması : 9.449
Kontenjan 2021 : 120+3
Yerleşen 2021 : 123
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 435,10467
Başarı Sıralaması: 7.86
Kontenjan 2020 : 130+4
Yerleşen 2020 : 134
Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.