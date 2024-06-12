2024 Gazi Üniversitesi FotonikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104190552

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gazi Üniversitesi Fotonik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Fotonik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Fotonik Bölümü tercih kod numarası 104190552 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Fotonik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Fotonik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi Fotonik Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotonik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Fotonik Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

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Gazi Üniversitesi Fotonik Bölümü Taban Puanı: 309,36169

Gazi Üniversitesi Fotonik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Gazi Üniversitesi Fotonik Bölümü Başarı Sıralaması: 294.194

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104190552

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 309,36169

Başarı Sıralaması: 294.194

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,59098

Başarı Sıralaması: 346.052

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 232,18814

Başarı Sıralaması : 362.674

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Gazi Üniversitesi Fotonik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Fotonik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.