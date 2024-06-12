2024 Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104110263

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 104110263 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü , Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizik Öğretmenliği Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

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Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 360,80637

Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 168.383

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104110263

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Gazi Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 360,80637

Başarı Sıralaması: 168.383

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 354,51572

Başarı Sıralaması: 168.181

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 275,88618

Başarı Sıralaması : 215.081

Kontenjan 2021 : 20+1

Yerleşen 2021 : 21

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,40018

Başarı Sıralaması: 227

Kontenjan 2020 : 20+1

Yerleşen 2020 : 21

Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.