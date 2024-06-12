2024 Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104111349

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104111349 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

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Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 387,58184

Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 126.823

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104111349

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 387,58184

Başarı Sıralaması: 126.823

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 361,55165

Başarı Sıralaması: 156.737

Kontenjan 2022: 48+2

Yerleşen 2022: 50

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 292,41853

Başarı Sıralaması : 178.201

Kontenjan 2021 : 48+2

Yerleşen 2021 : 50

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 350,04832

Başarı Sıralaması: 158

Kontenjan 2020 : 48+2

Yerleşen 2020 : 50

Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.