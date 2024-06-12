2024 Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104111349

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104111349 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 387,58184
Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52
Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 126.823
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104111349
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 387,58184
Başarı Sıralaması: 126.823
Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 361,55165
Başarı Sıralaması: 156.737
Kontenjan 2022: 48+2
Yerleşen 2022: 50
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 292,41853
Başarı Sıralaması : 178.201
Kontenjan 2021 : 48+2
Yerleşen 2021 : 50
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 350,04832
Başarı Sıralaması: 158
Kontenjan 2020 : 48+2
Yerleşen 2020 : 50
Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.