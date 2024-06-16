2024 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 104151021 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü tercih kod numarası 104151021 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Endüstriyel Kalıpçılık Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Taban Puanı: 281,86555

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.118.077

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104151021

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Endüstriyel Kalıpçılık

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 281,86555

Başarı Sıralaması: 1.118.077

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,30532

Başarı Sıralaması: 1.149.349

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219.07124

Başarı Sıralaması: 1175748

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47