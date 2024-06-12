2024 Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104112108

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104112108 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

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Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 489,68874

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 25.429

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104112108

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 489,68874

Başarı Sıralaması: 25.429

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 480,62978

Başarı Sıralaması: 31.256

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 405,68288

Başarı Sıralaması : 38.912

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 469,13557

Başarı Sıralaması: 38.4

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.