2024 Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104110024

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gazi Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 104110024 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 120+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Eczacılık Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 465,40914
Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 123
Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 44.509
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104110024
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 465,40914
Başarı Sıralaması: 44.509
Kontenjan 2023 – 2024 : 120+3+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 123
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 464,78508
Başarı Sıralaması: 44.007
Kontenjan 2022: 120+3
Yerleşen 2022: 123
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 405,74715
Başarı Sıralaması : 38.859
Kontenjan 2021 : 120+3
Yerleşen 2021 : 123
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 470,93756
Başarı Sıralaması: 36.9
Kontenjan 2020 : 110+3
Yerleşen 2020 : 113
Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.