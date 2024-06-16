2024 Gazi Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104190553 Ücretsiz

104190553 | Gazi Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gazi Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104190553 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 104190553 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi   Bilişim Güvenliği Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bilişim Güvenliği Teknolojisi   Bölümü   Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Güvenliği Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 344,18784

Gazi Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 464.487

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104190553

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilişim Güvenliği Teknolojisi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 344,18784

Başarı Sıralaması: 464.487

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 332,60409

Başarı Sıralaması:  507.217

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265.60444

Başarı Sıralaması:  622620

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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