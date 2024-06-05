2024 Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104110209

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 104110209 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü , Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arapça Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Arapça Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

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Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 365,09554

Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 43.323

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104110209

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Gazi Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 365,09554

Başarı Sıralaması: 43.323

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,77869

Başarı Sıralaması: 38.915

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 349,58909

Başarı Sıralaması : 27.55

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 371,34089

Başarı Sıralaması: 23.7

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.