2024 Gazi Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 104111279

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 104111279 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 17+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 310,72247
Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 18
Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 289.669
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104111279
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 310,72247
Başarı Sıralaması: 289.669
Kontenjan 2023 – 2024 : 17+1+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 18
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 320,53583
Başarı Sıralaması: 237.243
Kontenjan 2022: 17+1
Yerleşen 2022: 18
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 251,19022
Başarı Sıralaması : 287.925
Kontenjan 2021 : 17+1
Yerleşen 2021 : 18
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 : 17+1
Yerleşen 2020 : 14
Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.