2024 Gazi Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 104111279

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 104111279 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 17+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 310,72247

Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 18

Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 289.669

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104111279

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 310,72247

Başarı Sıralaması: 289.669

Kontenjan 2023 – 2024 : 17+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 18

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,53583

Başarı Sıralaması: 237.243

Kontenjan 2022: 17+1

Yerleşen 2022: 18

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 251,19022

Başarı Sıralaması : 287.925

Kontenjan 2021 : 17+1

Yerleşen 2021 : 18

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 : 17+1

Yerleşen 2020 : 14

Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.