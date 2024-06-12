2024 Gazi Üni. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 104111861

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 104111861 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 14+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

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Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 317,48281

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 15

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 268.606

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104111861

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 317,48281

Başarı Sıralaması: 268.606

Kontenjan 2023 – 2024 : 14+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 15

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,78604

Başarı Sıralaması: 279.244

Kontenjan 2022: 14+1

Yerleşen 2022: 15

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 251,24251

Başarı Sıralaması : 287.73

Kontenjan 2021 : 14+1

Yerleşen 2021 : 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 : 14+1

Yerleşen 2020 : 10

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.