2024 Gazi Üni. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Taban Puanları ( Önlisans ) 104151093 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü tercih kod numarası 104151093 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümüne Dolmadı-72 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü Taban Puanı: 307,64691
Gazi Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 794.481
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104151093
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 307,64691
Başarı Sıralaması: 794.481
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-72
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 304,20809
Başarı Sıralaması: 755.941
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 249.05559
Başarı Sıralaması: 804870
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72