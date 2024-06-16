2024 Gazi Üni. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Taban Puanları ( Önlisans ) 104151093 Ücretsiz

104151093 | Gazi Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Gazi Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Gazi Üni. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Taban Puanları ( Önlisans ) 104151093 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gazi Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü tercih kod numarası 104151093 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi   Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı   Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümüne Dolmadı-72 kişi yerleşmiştir.

Gazi Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü Taban Puanı: 307,64691

Gazi Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 794.481

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104151093

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 307,64691

Başarı Sıralaması: 794.481

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-72

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,20809

Başarı Sıralaması:  755.941

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022:  Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249.05559

Başarı Sıralaması:  804870

Kontenjan 2021:  70+2

Yerleşen 2021:  Doldu-72

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