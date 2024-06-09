2024 Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104010043

Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104010043

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Galatasaray Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Sosyoloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü tercih kod numarası 104010043 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji  Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sosyoloji  Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü Taban Puanı: 454,05559

Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 5.574

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104010043   

ÜNİVERSİTE: Galatasaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 454,05559

Başarı Sıralaması: 5.574

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 452,02453

Başarı Sıralaması:  8.093

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 386,29738

Başarı Sıralaması :  14.343

Kontenjan 2021 :  30+1

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 442,23664

Başarı Sıralaması:  8.25

Kontenjan 2020 :  30+1

Yerleşen 2020 : 31

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Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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