2024 Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104070063

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104070063

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Galatasaray Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Siyaset Bilimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi  Bölümü tercih kod numarası 104070063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi  Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Siyaset Bilimi  Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi  Bölümü Taban Puanı: 364,01128

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 119.9

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104070063   

ÜNİVERSİTE: Galatasaray Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 364,01128

Başarı Sıralaması: 119.9

Kontenjan 2023 – 2024 : 1+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 1

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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